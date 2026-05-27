MCH Aktie

MCH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

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Performance im Blick 27.05.2026 10:03:35

SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die MCH-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MCH-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der MCH-Anteile betrug an diesem Tag 54,87 CHF. Bei einem MCH-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,822 MCH-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8,20 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 26.05.2026 auf 4,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 91,80 Prozent verkleinert.

MCH wurde am Markt mit 134,98 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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