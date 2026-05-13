MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Rentable MCH-Investition?
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MCH-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,62 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die MCH-Aktie investierten, hätten nun 216,450 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 4,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 952,38 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,76 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von MCH betrug jüngst 137,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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