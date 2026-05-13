MCH Aktie

MCH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable MCH-Investition? 13.05.2026 10:04:04

SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MCH eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MCH-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,62 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die MCH-Aktie investierten, hätten nun 216,450 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 4,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 952,38 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,76 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von MCH betrug jüngst 137,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MCH

mehr Nachrichten