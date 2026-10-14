MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Profitabler MCH-Einstieg?
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14.10.2026 10:05:04
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56,10 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 178,249 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 6,72 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 197,84 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 88,02 Prozent.
MCH wurde am Markt mit 213,47 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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