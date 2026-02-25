MCH Aktie

MCH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

Lohnende MCH-Investition? 25.02.2026 10:04:07

SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen MCH-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen MCH-Anteile an diesem Tag bei 13,46 CHF. Bei einem MCH-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 742,759 MCH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 4,36 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 238,43 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 67,62 Prozent.

MCH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

