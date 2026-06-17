MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Lohnender MCH-Einstieg?
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das MCH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,54 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,876 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 4,81 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33,07 CHF wert. Damit wäre die Investition 66,93 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für MCH eine Börsenbewertung in Höhe von 151,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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