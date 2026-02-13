Medacta Aktie

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

Medacta-Anlage im Blick 13.02.2026 10:03:58

SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Medacta-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Medacta-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Medacta-Papier an diesem Tag bei 103,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 9,709 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Medacta-Aktie auf 147,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 429,13 CHF wert. Damit wäre die Investition um 42,91 Prozent gestiegen.

Damals wurde der erste Kurs der Medacta-Aktie bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

