Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Medacta-Anlage im Blick
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17.04.2026 10:03:58
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medacta-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Medacta-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 118,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Medacta-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,475 Medacta-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 340,68 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 16.04.2026 auf 158,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 34,07 Prozent mehr wert.
Zum Börsendebüt des Medacta-Papiers wurde der Erstkurs mit 104,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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