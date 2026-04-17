Medacta Aktie

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WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Medacta-Anlage im Blick 17.04.2026 10:03:58

SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medacta-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medacta-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Medacta-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 118,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Medacta-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,475 Medacta-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 340,68 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 16.04.2026 auf 158,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 34,07 Prozent mehr wert.

Zum Börsendebüt des Medacta-Papiers wurde der Erstkurs mit 104,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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