Medacta Aktie

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WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Medacta-Performance im Blick 07.08.2026 10:03:56

SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medacta eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Medacta-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 124,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 80,386 Medacta-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (130,80 CHF), wäre die Investition nun 10 514,47 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 514,47 CHF entspricht einer Performance von +5,14 Prozent.

Damals wurde der erste Kurs eines Medacta-Anteils bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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