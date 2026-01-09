Medacta Aktie
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor einem Jahr eingebracht
Medacta-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Medacta-Papiers betrug an diesem Tag 113,60 CHF. Bei einem Medacta-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88,028 Medacta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 168,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 841,55 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 48,42 Prozent gleich.
Zum Börsendebüt der Medacta-Aktie wurde der Erstkurs mit 104,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
