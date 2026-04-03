Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Rentables Medacta-Investment?
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03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medacta-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Medacta-Papier bei 122,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 81,833 Medacta-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Medacta-Anteile wären am 02.04.2026 12 585,92 CHF wert, da der Schlussstand 153,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,86 Prozent angezogen.
Damals wurde der erste Kurs der Medacta-Aktie bei 104,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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