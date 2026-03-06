SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Medacta-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Medacta-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medacta-Aktie betrug an diesem Tag 131,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,622 Medacta-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 157,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 198,17 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,82 Prozent angezogen.

Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at