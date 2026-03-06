Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Medacta-Investmentbeispiel
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen
Die Medacta-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medacta-Aktie betrug an diesem Tag 131,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,622 Medacta-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 157,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 198,17 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,82 Prozent angezogen.
Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Medacta
|172,00
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.