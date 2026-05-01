Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Lohnender Medacta-Einstieg?
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01.05.2026 10:03:56
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Medacta-Papier an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Medacta-Aktie letztlich bei 133,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Medacta-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,751 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 106,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,31 Prozent angezogen.
Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medacta-Anteils auf 104,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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