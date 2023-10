SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Medacta-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Medacta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.10.2020 wurden Medacta-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Medacta-Aktie bei 79,40 CHF. Bei einem Medacta-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,594 Medacta-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 254,41 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 26.10.2023 auf 99,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,44 Prozent gesteigert.

Ihren ersten Handelstag begann die Medacta-Aktie bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at