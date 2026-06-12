Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Lohnende Medacta-Investition?
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medacta-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 120,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,833 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,50 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 11.06.2026 auf 135,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,50 Prozent.
Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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