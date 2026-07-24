SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Medacta-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Medacta-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Medacta-Anteile an diesem Tag 141,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,709 Medacta-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (129,20 CHF), wäre die Investition nun 91,63 CHF wert. Mit einer Performance von -8,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den ersten Handelstag begann der Medacta-Anteilsschein bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at