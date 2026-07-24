Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Rentable Medacta-Anlage?
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24.07.2026 10:03:37
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Medacta-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Medacta-Anteile an diesem Tag 141,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,709 Medacta-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (129,20 CHF), wäre die Investition nun 91,63 CHF wert. Mit einer Performance von -8,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Den ersten Handelstag begann der Medacta-Anteilsschein bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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