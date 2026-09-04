Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Medacta-Performance im Blick
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medacta-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Medacta-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Medacta-Aktie bei 143,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,698 Medacta-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 125,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,71 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 12,29 Prozent vermindert.
Der Erstkurs des Medacta-Papiers belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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