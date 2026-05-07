Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Ausschüttung an Anteilseigner
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07.05.2026 10:03:34
SPI-Papier Medacta-Aktie: Über diese Dividende können sich Medacta-Anleger freuen
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Medacta am 05.05.2026 eine Dividende in Höhe von 1,10 CHF beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 59,42 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Medacta beläuft sich auf 13,74 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 28,89 Prozent.
Medacta-Dividendenrendite
Schlussendlich notierte der Medacta-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 140,80 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Medacta, demnach wird das Medacta-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Medacta-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Das Medacta-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,70 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich zugenommen. Damals betrug sie noch 0,65 Prozent.
Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Medacta via SIX SX 4,76 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 5,28 Prozent besser entwickelt als der Medacta-Kurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Medacta
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,24 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,84 Prozent anziehen.
Grunddaten von Medacta
Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Medacta beträgt aktuell 0 EUR. Dividenden-Aktie Medacta verfügt über ein KGV von aktuell 34,83. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Medacta einen Umsatz von 640,930 Mio.CHF sowie ein EPS von 4,49 CHF.
Redaktion finanzen.at
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