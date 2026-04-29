Medartis Aktie

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WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

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Medartis-Investmentbeispiel 29.04.2026 10:03:44

SPI-Papier Medartis-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Medartis von vor 5 Jahren gerechnet?

Investoren, die vor Jahren in Medartis-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Medartis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Medartis-Papier bei 73,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 135,501 Medartis-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 73,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 959,35 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,41 Prozent abgenommen.

Medartis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 933,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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