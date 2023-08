SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Medartis-Investment abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medartis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Medartis-Anteile an diesem Tag bei 71,10 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Medartis-Aktie investiert hat, hat nun 1,406 Anteile im Depot. Die gehaltenen Medartis-Aktien wären am 22.08.2023 123,91 CHF wert, da der Schlussstand 88,10 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 23,91 Prozent.

Medartis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at