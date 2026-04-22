Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Medartis-Anlage unter der Lupe
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22.04.2026 10:03:49
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Medartis-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 76,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,055 Anteilen. Die gehaltenen Medartis-Aktien wären am 21.04.2026 1 037,86 CHF wert, da der Schlussstand 79,50 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +3,79 Prozent.
Medartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 986,15 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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