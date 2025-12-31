Medartis Aktie
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Medartis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Medartis-Aktie bei 82,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Medartis-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,195 Medartis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (88,20 CHF), wäre das Investment nun 1 075,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,56 Prozent gesteigert.
Alle Medartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
