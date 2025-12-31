Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Medartis-Anlage 31.12.2025 10:04:40

SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Medartis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Medartis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Medartis-Aktie bei 82,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Medartis-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,195 Medartis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (88,20 CHF), wäre das Investment nun 1 075,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,56 Prozent gesteigert.

Alle Medartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medartis Holding AGmehr Nachrichten