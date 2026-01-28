SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Medartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Medartis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Medartis-Anteile 76,90 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Medartis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,004 Medartis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 218,47 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Papiers am 27.01.2026 auf 93,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,85 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Medartis belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at