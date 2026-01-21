SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Medartis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Medartis-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,466 Medartis-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,90 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 20.01.2026 auf 92,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 134,90 CHF entspricht einer Performance von +34,90 Prozent.

Medartis wurde am Markt mit 1,15 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at