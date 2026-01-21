Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Rentable Medartis-Investition?
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Medartis-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,466 Medartis-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,90 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 20.01.2026 auf 92,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 134,90 CHF entspricht einer Performance von +34,90 Prozent.
Medartis wurde am Markt mit 1,15 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Medartis Holding AG
|92,80
|0,22%