Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Langfristige Performance
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Medartis-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Medartis-Aktie investierten, hätten nun 12,658 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 1 198,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94,70 CHF belief. Mit einer Performance von +19,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Medartis eine Marktkapitalisierung von 1,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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