SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medartis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Medartis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Medartis-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 137,363 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 84,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 620,88 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 620,88 CHF, was einer positiven Performance von 16,21 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Medartis belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at