Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Lukrativer Medartis-Einstieg?
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medartis-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Medartis-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Medartis-Anteile an diesem Tag 78,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 128,205 Medartis-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 487,18 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 09.06.2026 auf 74,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,13 Prozent verringert.
Medartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 922,98 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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