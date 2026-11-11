Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Profitable Medartis-Anlage?
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11.11.2026 10:03:54
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Medartis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 123,20 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Medartis-Aktie investierten, hätten nun 0,812 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,66 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 10.11.2026 auf 108,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,34 Prozent verringert.
Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 1,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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