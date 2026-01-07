SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medmix von vor einem Jahr eingebracht

Medmix-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Medmix-Anteile bei 10,44 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 95,785 Medmix-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 11,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 093,87 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 9,39 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Medmix eine Marktkapitalisierung von 459,28 Mio. CHF. Am 30.09.2021 fand der erste Handelstag der Medmix-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Medmix-Papiers belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at