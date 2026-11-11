Medmix Aktie

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WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

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Profitables Medmix-Investment? 11.11.2026 10:03:54

SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medmix von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Medmix-Investment gewesen.

Am 11.11.2025 wurde das Medmix-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Medmix-Papier bei 8,72 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Medmix-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,468 Medmix-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medmix-Aktie auf 10,46 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,95 Prozent gesteigert.

Am Markt war Medmix jüngst 432,49 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der Medmix-Papiere an der Börse SWX war der 30.09.2021. Zum Börsendebüt des Medmix-Papiers wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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