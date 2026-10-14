Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Profitable Medmix-Anlage?
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14.10.2026 10:05:04
SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medmix von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Medmix-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Medmix-Papier an diesem Tag bei 8,76 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 141,553 Medmix-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 11 210,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,82 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 12,10 Prozent gleich.
Medmix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 396,48 Mio. CHF. Die Medmix-Aktie wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Medmix-Papier bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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