Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Lukrative Medmix-Investition?
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medmix von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Medmix-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21,15 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47,281 Medmix-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Medmix-Papiers auf 8,92 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 421,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,83 Prozent verringert.
Der Marktwert von Medmix betrug jüngst 361,33 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Medmix-Anteile an der Börse SWX war der 30.09.2021. Der erste festgestellte Kurs der Medmix-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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