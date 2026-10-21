Medmix Aktie

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WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

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Profitabler Medmix-Einstieg? 21.10.2026 10:03:28

SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medmix von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Medmix-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Medmix-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,70 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Medmix-Aktie investierten, hätten nun 4,831 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Medmix-Anteile wären am 20.10.2026 48,70 CHF wert, da der Schlussstand 10,08 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -51,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Medmix bezifferte sich zuletzt auf 414,21 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Medmix-Anteils bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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