Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Lukrative Medmix-Investition?
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medmix von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medmix-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Medmix-Papier bei 10,02 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medmix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,980 Medmix-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,62 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 26.05.2026 auf 9,08 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 90,62 CHF, was einer negativen Performance von 9,38 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Medmix belief sich zuletzt auf 359,78 Mio. CHF. Am 30.09.2021 wagte die Medmix-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Medmix-Anteils belief sich damals auf 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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