SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix verdient

Wer vor Jahren in Medmix-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Medmix-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,98 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medmix-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,766 Medmix-Aktien. Die gehaltenen Medmix-Aktien wären am 22.08.2023 119,64 CHF wert, da der Schlussstand 25,10 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +19,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Medmix bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd. CHF. Die Medmix-Aktie wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medmix-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at