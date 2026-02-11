Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Medmix-Anlage unter der Lupe
|
11.02.2026 10:04:06
SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet
Am 11.02.2023 wurden Medmix-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,77 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,627 Medmix-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Medmix-Anteile wären am 10.02.2026 67,30 CHF wert, da der Schlussstand 11,96 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 32,70 Prozent vermindert.
Medmix wurde am Markt mit 481,12 Mio. CHF bewertet. Medmix-Papiere wurden am 30.09.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Medmix-Papiers bei 45,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
