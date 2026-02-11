Medmix Aktie

Medmix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Medmix-Anlage unter der Lupe 11.02.2026 10:04:06

SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Medmix eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 11.02.2023 wurden Medmix-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,77 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,627 Medmix-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Medmix-Anteile wären am 10.02.2026 67,30 CHF wert, da der Schlussstand 11,96 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 32,70 Prozent vermindert.

Medmix wurde am Markt mit 481,12 Mio. CHF bewertet. Medmix-Papiere wurden am 30.09.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Medmix-Papiers bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medmix

mehr Nachrichten