Medmix Aktie

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WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

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Lukrativer Medmix-Einstieg? 08.04.2026 10:03:55

SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Medmix-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Medmix-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Medmix-Anteile bei 20,30 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 492,611 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 8,51 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 192,12 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,08 Prozent.

Der Börsenwert von Medmix belief sich jüngst auf 350,72 Mio. CHF. Das Medmix-Papier wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Medmix-Aktie auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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