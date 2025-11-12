Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
12.11.2025 10:03:49
SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medmix-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Medmix-Aktie an diesem Tag bei 9,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,638 Medmix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 92,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,72 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,23 Prozent.
Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 351,08 Mio. CHF. Medmix-Papiere wurden am 30.09.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Medmix-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
