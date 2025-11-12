Medmix Aktie

Medmix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives Medmix-Investment? 12.11.2025 10:03:49

SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Medmix-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medmix-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Medmix-Aktie an diesem Tag bei 9,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,638 Medmix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 92,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,72 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,23 Prozent.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 351,08 Mio. CHF. Medmix-Papiere wurden am 30.09.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Medmix-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medmixmehr Nachrichten