SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medmix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Medmix-Aktien gewesen.

Am 23.09.2023 wurden Medmix-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Medmix-Anteile bei 23,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 428,266 Medmix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Medmix-Aktien wären am 22.09.2026 4 197,00 CHF wert, da der Schlussstand 9,80 CHF betrug. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 4 197,00 CHF entspricht einer negativen Performance von 58,03 Prozent.

Der Marktwert von Medmix betrug jüngst 387,24 Mio. CHF. Am 30.09.2021 wurden Medmix-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Medmix-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at