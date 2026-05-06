Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Langfristige Anlage
|
06.05.2026 10:05:22
SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren angefallen
Am 06.05.2023 wurde das Medmix-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Medmix-Anteile letztlich bei 19,42 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medmix-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,149 Medmix-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,58 CHF, da sich der Wert einer Medmix-Aktie am 05.05.2026 auf 8,27 CHF belief. Mit einer Performance von -57,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Medmix eine Börsenbewertung in Höhe von 343,50 Mio. CHF. Das Börsendebüt der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medmix-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medmix
|
06.05.26
|SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.04.26
|SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
17.04.26
|SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Medmix-Aktionäre (finanzen.at)
|
08.04.26