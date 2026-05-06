SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medmix-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.05.2023 wurde das Medmix-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Medmix-Anteile letztlich bei 19,42 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medmix-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,149 Medmix-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,58 CHF, da sich der Wert einer Medmix-Aktie am 05.05.2026 auf 8,27 CHF belief. Mit einer Performance von -57,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Medmix eine Börsenbewertung in Höhe von 343,50 Mio. CHF. Das Börsendebüt der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medmix-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at