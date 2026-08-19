Medmix Aktie

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WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

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Medmix-Performance im Blick 19.08.2026 10:03:37

SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Medmix eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Medmix-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Medmix-Papier bei 10,86 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9,208 Medmix-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,33 CHF, da sich der Wert einer Medmix-Aktie am 18.08.2026 auf 9,05 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,67 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 368,70 Mio. CHF. Die Medmix-Aktie wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Medmix-Papiers lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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