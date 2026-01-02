SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie gebracht.

Am 02.01.2016 wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Meier Tobler-Papier bei 31,47 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hat, hat nun 31,779 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 258,43 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 30.12.2025 auf 39,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,84 Prozent zugenommen.

Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 411,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at