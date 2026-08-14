Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Profitable Meier Tobler-Anlage?
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren eingefahren
Am 14.08.2016 wurden Meier Tobler-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 27,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,600 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Meier Tobler-Papiers auf 33,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,67 Prozent vermehrt.
Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 361,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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