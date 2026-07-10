Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Lukrativer Meier Tobler-Einstieg?
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Meier Tobler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 18,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 55,556 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 805,56 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 09.07.2026 auf 32,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,56 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Meier Tobler zuletzt 333,57 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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