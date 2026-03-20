Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Frühe Anlage
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 5 Jahren eingefahren
Am 20.03.2021 wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Meier Tobler-Anteile letztlich bei 16,35 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,116 Meier Tobler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 210,40 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 19.03.2026 auf 34,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110,40 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 371,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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