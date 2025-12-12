SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Meier Tobler-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Meier Tobler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 342,466 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 13 356,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 405,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at