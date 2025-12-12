Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Lukrativer Meier Tobler-Einstieg?
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Meier Tobler-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Meier Tobler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 342,466 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 13 356,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,56 Prozent.
Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 405,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!