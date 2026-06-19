Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Lohnendes Meier Tobler-Investment? 19.06.2026 10:04:24

SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Meier Tobler gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,91 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,830 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.06.2026 1 112,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 31,05 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,25 Prozent.

Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 336,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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