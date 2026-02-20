Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Meier Tobler-Performance
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Meier Tobler-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Meier Tobler-Papier bei 13,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 754,717 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 29 735,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 197,36 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Meier Tobler eine Marktkapitalisierung von 412,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
