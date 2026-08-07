Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Meier Tobler-Performance
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07.08.2026 10:03:56
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Meier Tobler-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 526,316 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 842,11 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 06.08.2026 auf 33,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,42 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich jüngst auf 360,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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