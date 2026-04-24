SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Meier Tobler-Aktien gewesen.

Die Meier Tobler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Meier Tobler-Papier bei 29,07 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 344,034 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Meier Tobler-Papiers auf 35,85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 333,63 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,34 Prozent zugenommen.

Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 393,53 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at