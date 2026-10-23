Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Investmentbeispiel
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23.10.2026 10:03:37
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Meier Tobler-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,557 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (35,10 CHF), wäre die Investition nun 1 177,85 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,79 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 381,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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